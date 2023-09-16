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فارق الحياة اليوم بعد معاناة مع المرض

الوسط الرياضي ينعى خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
الوسط الرياضي ينعى خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق
المواطن - فريق التحرير

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خيم الحزن على الوسط الرياضي اليوم السبت، وذلك بعد وفاة الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق بعد معاناة مع المرض.

إنجازات خالد بن محمد

ويُعد الراحل الأمير خالد بن محمد أحد رجال نادي الهلال المخلصين للنادي حيث سبق له أن عمل رئيسًا لـ الهلال خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 1996، وحقق النادي خلالها العديد من البطولات أبرزها الفوز بـ كأس أبطال العرب وكأس ولي العهد.

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الإعلامي الرياضي وليد الفراج تحدث عن الأمير الراحل قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “سأفتقد تلك المكالمات التي كنا نتحدث بها في الجوانب التكتيكية للكرة، كان الأمير خالد بن محمد إداريًا فذًا في تاريخ الهلال وعاشقًا حقيقيًا للعبة ولناديه وتاريخه، خالص التعازي لأشقائه الأمراء نواف وتركي وفهد وشقيقاته وأبنائه، الله يرحمك يا أبو عبدالله”.

دعوات الرحمة

أما الإعلامي الرياضي محمد البكيري فقال: ” الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، من خيرة الناس كإنسان ورئيس نادٍ، تقابلت معه في عام 2019 واحتفى بي، رغم سنوات الغياب بعد آخر لقاء”.

بينما قال سلطان اللحياني لاعب الوحدة السابق والمحلل الفني: ” رحم الله الأمير خالد بن محمد وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، خالص العزاء لذويه وجميع محبيه وللوسط الرياضي كافة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي السابق في نادي النصر فقال: ” اللهم اغفر له وارحمه واجعل مستقره الفردوس الأعلى”.

الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق - 1

موعد صلاة الجنازة 

وستكون صلاة الجنازة على الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق غدًا الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

خالد بن محمد - 3

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