الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

حرص الوسط الرياضي على توجيه برقيات التعازي في وفاة ناصر العديلي عضو شرف نادي الجبلين والذي فارق الحياة اليوم الأحد، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

ناصر العديلي

وقال الحساب الرسمي لنادي الجبلين عبر “إكس”: “خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة العديلي بوفاة عضو شرف النادي المغفور له بإذن الله الأستاذ ناصر بن محمد العديلي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كذلك نشر الحساب الرسمي لنادي العروبة عبر منصة “إكس” بيانًا قال فيه: “ينعى مجلس إدارة نادي العروبة ونيابة عن منسوبي النادي ومحبيه، ناصر بن محمد العديلي، عضو شرف نادي العروبة الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد، خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد وأسرته وكافة الوسط الرياضي في وفاة الرمز الشمالي الذي ساهم في خدمة الرياضة السعودية، ودعم الأندية والرياضيين، ووقفاته خارج الإطار الرياضي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

أما الإعلامي خضير البراق المتخصص في بث أخبار دوري يلو فقال: “اللهم اغفر لعبدك ناصر العديلي وتوله برحمتك وغفرانك واللهم إنه كان مؤمنًا بك وبنبيك ورسالته وكان عف اللسان كريم اليد عاطفًا على المريض والمحتاج فاعل للخير مكثر فيه بلا أذى”.

ووُلد الراحل العديلي في خمسينيات القرن الماضي وكان عضوًا شرفيًّا في أكثر من 50 ناديًا رياضيًّا في السعودية.