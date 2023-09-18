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العمل عن بعد أحد الحلول

الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل الدوام المرن

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ صباحاً
الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل الدوام المرن
المواطن - فريق التحرير

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يضطر عدد كبير من الأشخاص، سواء المواطنون أو المقيمون إلى السفر لمسافة طويلة إلى الذهاب لمقر عملهم، خاصة الذين يقيمون في أحياء بعيدة أو يسكنون على أطراف مدينة الرياض، حيث يشكل ذلك تحديًا كبيرًا لهم للوصول في ميعادهم المحدد.

وأثار الموضوع انتباه عدد كبير من المواطنين والمقيمين من مستخدمي منصة إكس، الذين عبروا عن آرائهم حول هذا الموضوع، ورصدت “المواطن” جانبًا من آرائهم.

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المترو

ورأى مواطنون أهمية عمل المترو للتخفيف عن الناس، حيث قال الفهد: عشان كذا المترو لازم يشتغل بأقرب وقت وعساه يحل جزءًا من هالمشكلة.

 

وعلق عبدالعزيز على الموضوع، مشيرًا إلى أن دوامه يبعد عن الرياض مسافة تستغرق ساعة سفر بالسيارة قائلًا: دوامي يبعد ساعة وعليها لكن من بغى الدح ما قال أح، بينما أضاف آخر أن الرياض مدينة كبيرة .

أوقات عمل مرنة

وفتح الموضوع المجال لعدد من المغردين لطرح أفكارهم لمعالجة المشكلة ومن بينهم من قال إنه يمكن حل المشكلة من خلال: اعتماد أوقات دوام مرنة، واستحداث مقرات عمل متفرقة تخدم أغلب القطاعات وتجهيزها للعمل عن بعد، وجعل أيام العمل ثلاثة أيام ويومين عن بعد، ووضع إشارات في منتصف الطرق الرئيسية لفك تكتل السيارات على المخارج “دفعات”، ورصد أكثر الطرق ازدحامًا بدقة وإدارتها والتحكم بحركتها عن بعد.

إعادة دراسة الطرق

من جانبه رأى معلق يدعى هاشم أنه يمكن حل التحدي من خلال: إعادة دراسة تخطيط الطرق، وزيادة الوعي بالأنظمة المرورية وتطبيقها، وانتهاء مشروع النقل العام، وجودة حياة أفضل بساعات عمل أقل، وتفعيل العمل والدراسة جزئيًّا عن بعد.

تخفيف عدد الأجانب

أما بندر فرأى أن الحل هو تخفيف تواجد الأجانب في العاصمة حيث قال: كل ما دخلت بزحمة أتلفت يمين ويسار أناظر قدام أناظر ورا كل الي حولي أجانب وعمال، أكاد أجزم وأحلف أن 80% من الزحام الي صاير سببها الأجانب وكثرتهم خليتوا النساء يسوقون وما حسبتوا حساب الأجانب وكثرتهم!!

الزحام أحد أسباب المشكلة

كما رأى آخرون أن الزحام سبب من أسباب التأخر على الدوام في مدينة الرياض حيث قال فهد: يا رجل أنا ما بين بيتي والعمل إذا صارت الشوارع شبه فاضية من 12 إلى 15 دقيقة، أما اليوم ومع القرف والزحمة وحوادث العمال والنساء جلست حوالي 47 دقيقة، أجل وش نقول عن اللي في أطراف المدينة.

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