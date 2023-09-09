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تقدم عروضًا خاصة لزوار سيتي سكيب يوم غدٍ في الرياض

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
“الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية
المواطن - واس

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كشفت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” عن إطلاق مشاريع جديدة في عددٍ من الضواحي السكنية التي تطورها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بالتزامن مع افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي يوم غدٍ الأحد الموافق 10 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات “ملهم”، الذي يأتي برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

مشاريع سكنية

وستُعلن المشاريع في عددٍ من الضواحي السكنية ومنها في ضاحية سدايم أحدث مشاريع محافظة جدة، وضاحية خزام في مدينة الرياض إحدى أكبر الضواحي السكنية بالمملكة، فيما تأتي هذه المشاريع ضمن خطط وإستراتيجيات “الوطنية للإسكان” في زيادة المعروض العقاري وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة.

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ومن المتوقع أن تُحدث المشاريع الجديدة نقلة نوعية بتنوع الخيارات السكنية وتقديمها بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها لأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات في غضون 15 دقيقة من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي.

منظومة العرض العقاري

يشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان هي رائدة النمو في التطوير العقاري والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، حيث أعلنت مؤخرًا عن طرحها لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية في مختلف المشاريع التي تطورها، كما سلّمت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

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