اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بأن اليوم الأربعاء يوافق أول أيام الصفري الذي يستمر لمدة 27 يومًا، ورغم اختلاف أسباب تسميته بالصفري، فهو يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر الهازل، وله نجمان هما الجبهة والزبرة، ويتزامن مع أول أنواء الخريف فعليًا هذا العام حسابيًا عند العرب.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن اليوم الأربعاء يوافق أول نجوم الصفري وثاني نجوم سهيل وأول أيام الخريف فعليًا ونهاية فصل الصيف لهذا العام، وهو الجبهة وأيامها 14 يومًا.

أهم سمات الصفري

ولفت الحصيني إلى أهم ما يميز أيام الصفري، حيث يتميز باعتدال الجو في الليل تدريجياً مع بقاء الجو حاراً مقبولاً رغم حرارته في “الظهيرة”، بالإضافة إلى الأمطار النافعة.

وبحسب الحصيني يبدأ في هذا الموسم أول صرام النخيل حيث تغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، حيث قالوا عنه: “إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها”.

وأضاف الحصيني أن القسم الشمالي للأرض يبدأ فيه بالتعرض للبرودة تدريجياً “في بداية الخريف ويكون بطيئًا ويحدث أحياناً التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب المتواجد في طبقات الجو العالية في السعودية والخليج؛ مما يُشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأشار الحصيني إلى أنه في آخر أيام الصفري ينصرف الحر نهاراً، ويمنع فيه النوم في مكان مكشوف خاصة خارج المدن، لأنه قد يسبب أمراض الزكام وغيرها.

كما توقع الحصيني استمرار الحالة الممطرة على مناطق السعودية تزامنًا مع أيام الصفري.