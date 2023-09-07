اليوم.. إدراج وتداول أسهم سمو العقارية في تاسي

يشهد اليوم الخميس إدراج وبدء تداول أسهم شركة سمو العقارية، بالرمز 4323 في قطاع إدارة وتطوير العقارات على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

الإدراج في تاسي

يأتي ذلك بعد موافقة تداول السعودية بتاريخ 20 أغسطس 2023 على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

رأس مال الشركة

ويبلغ رأس مال الشركة 375 مليون ريال مقسمة على 37.5 مليون سهم وكان آخر سعر للشركة في السوق الموازية عند 57 ريالاً وهو السعر الذي سيبدأ التداول عليه في السوق الرئيسية عند الإدراج.

وتُعد شركة سمو العقارية عاشر شركة يتم انتقالها من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تداول.