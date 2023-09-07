سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد اليوم.. إدراج وتداول أسهم سمو العقارية في تاسي وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني
يشهد اليوم الخميس إدراج وبدء تداول أسهم شركة سمو العقارية، بالرمز 4323 في قطاع إدارة وتطوير العقارات على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
يأتي ذلك بعد موافقة تداول السعودية بتاريخ 20 أغسطس 2023 على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
ويبلغ رأس مال الشركة 375 مليون ريال مقسمة على 37.5 مليون سهم وكان آخر سعر للشركة في السوق الموازية عند 57 ريالاً وهو السعر الذي سيبدأ التداول عليه في السوق الرئيسية عند الإدراج.
وتُعد شركة سمو العقارية عاشر شركة يتم انتقالها من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تداول.