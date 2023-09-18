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بمشاركة 30 جامعة وأكثر من 14 معهداً

اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت، اليوم الاثنين، منصة ادرس في السعودية بمشاركة 30 جامعة وأكثر من 14 معهداً بهدف استقطاب الطلاب الدوليين، ورفع مخرجات البحث والابتكار في المملكة.

ووفقاً لتقرير مصور لـ “قناة الإخبارية” ، تتواجد الجامعات السعودية لعرض ما لديها من منح تعليمية، حيث تحظى العديد من الجامعات السعودية بمراكز بحثية متقدمة مع إمكانية فرص التعلم في السعودية والاضطلاع على المنح الدراسية.

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ولفت تقرير “الإخبارية” إلى تواجد العديد من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية المتخصصة التي بدأت باستقطاب الطلاب منذ زمن مثل جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، وكذلك الجامعات العلمية مثل جامعة كاوست وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بما يقارب نحو 30 جامعة وأكثر من 14 معهداً من المعاهد الأهلية المشاركة لتوضيح ما لديها من مزايا ومنح للطلاب.

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