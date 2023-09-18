رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب “مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو 146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
انطلقت، اليوم الاثنين، منصة ادرس في السعودية بمشاركة 30 جامعة وأكثر من 14 معهداً بهدف استقطاب الطلاب الدوليين، ورفع مخرجات البحث والابتكار في المملكة.
ووفقاً لتقرير مصور لـ “قناة الإخبارية” ، تتواجد الجامعات السعودية لعرض ما لديها من منح تعليمية، حيث تحظى العديد من الجامعات السعودية بمراكز بحثية متقدمة مع إمكانية فرص التعلم في السعودية والاضطلاع على المنح الدراسية.
ولفت تقرير “الإخبارية” إلى تواجد العديد من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية المتخصصة التي بدأت باستقطاب الطلاب منذ زمن مثل جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، وكذلك الجامعات العلمية مثل جامعة كاوست وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بما يقارب نحو 30 جامعة وأكثر من 14 معهداً من المعاهد الأهلية المشاركة لتوضيح ما لديها من مزايا ومنح للطلاب.
فيديو | مراسل #الإخبارية منصور الأمير: بمشاركة 30 جامعة وأكثر من 14 معهدا انطلقت منصة "ادرس في السعودية" بهدف استقطاب الطلاب الدوليين#النشرة_الأولى pic.twitter.com/PAXsAOuExo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2023