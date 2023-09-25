ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة 3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا برباعية الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
وثق مقطع فيديو جانبًا من احتفالات اليوم الوطني الثالث والتسعين في منطقة بوليفارد الرياض سيتي مساء أمس الأحد.
وأظهر الفيديو توشح المباني باللون الأخضر، والشاشات تُظهر صور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأبان الفيديو إقبال المواطنين الذين قدموا بهجةً وفرحًا للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني، حيث استمتعوا بالألعاب النارية والعروض الخاصة باليوم الوطني ومشاركة بعضهم البعض فرحة هذا اليوم الوطني العظيم.
وكان الفيديو يظهر فرحة المواطنين وزوار بوليفارد الرياض سيتي على أغنية “أنا سعودي يعني أنا الأول” في أجواء مبهجة.
https://x.com/blvdruhcity/status/1706045599219384806?s=48