اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول

وثق مقطع فيديو جانبًا من احتفالات اليوم الوطني الثالث والتسعين في منطقة بوليفارد الرياض سيتي مساء أمس الأحد.

إطلالة خضراء

وأظهر الفيديو توشح المباني باللون الأخضر، والشاشات تُظهر صور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ألعاب نارية

وأبان الفيديو إقبال المواطنين الذين قدموا بهجةً وفرحًا للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني، حيث استمتعوا بالألعاب النارية والعروض الخاصة باليوم الوطني ومشاركة بعضهم البعض فرحة هذا اليوم الوطني العظيم.

سعودي يعني الأول

وكان الفيديو يظهر فرحة المواطنين وزوار بوليفارد الرياض سيتي على أغنية “أنا سعودي يعني أنا الأول” في أجواء مبهجة.

https://x.com/blvdruhcity/status/1706045599219384806?s=48