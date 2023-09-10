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بحضور أكثر من 170 دولة

اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق، اليوم الأحد، معرض سيتي سكيب العالمي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت عنوان: “لبناء مسكن المستقبل” خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمالي مدينة الرياض.

أكبر معرض عقاري

ويأتي معرض “سيتي سكيب العالمي” كأكبر معرض عقاري في العالم، بحضور أكثر من 170 دولة، حيث يستضيف المعرض آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثًا عالميًا، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد.

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وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمعرض عليان الحربي لـ “قناة الإخبارية” أن التطوير العقاري يستهدف المستثمرين والأفراد بمشاركات واسعة محلية وعالمية للتحدث عن تجاربهم والاستفادة منها لتغذية السوق العقاري.

شراء منازل

ويستهدف المعرض الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.

وحدات سكنية مجانية

كما سيقدم المعرض سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

 

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