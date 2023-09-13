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الإعلان عن النتائج بعد شهر من إنهاء الاختبارات

اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بفتح الباب لاختبار القدرات العامة الورقي للبنين اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر مع إجراء الاختبارات من 13 إلى 22 ديسمبر.

أما بالنسبة للإناث، سيتاح التقديم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر، مع إجراء الاختبارات أيضًا من 13 إلى 22 ديسمبر

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وبحسب هيئة تقويم التعليم ستعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد مرور شهر من الانتهاء منها، بينما سيتم فتح باب القبول للإناث اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، على أن تستمر حتى نهاية التسجيل في 20 ديسمبر.

طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة

-تسجيل الدخول إلى موقع قياس مباشرةً باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

-الضغط على كلمة الاختبارات المتوفرة للتسجيل.

-اختيار كلمة اختبارات القدرات من القائمة.

-الضغط على أيقونة التسجيل لاختبار القدرات.

-النقر على كلمة إقرار ثم زر التالي.

-يجب تحديد المركز والمدينة التي يتم تقديم الاختبار منها.

اختبار القدرات العامة

يخضع لاختبارات القدرات العامة التحريري خريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.

وهذا الاختبار يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم، كالقدرة التحليلية والاستدلالية-لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

 

 

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