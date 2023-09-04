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متاح التقديم حتى الأربعاء 1445/02/21هـ

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها بمواطنين سعوديين للعمل بحرس الحدود.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أن التقديم على الوظائف متاح بدءاً من اليوم الاثنين، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع المديرية ولمدة 3 أيام.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3- حسن السيرة والسلوك.

 موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الاثنين، بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.

طريقة التقديم:

ويمكن التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، عن طريق الرابط التالي اضغط هنا .

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