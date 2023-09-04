اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها بمواطنين سعوديين للعمل بحرس الحدود.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أن التقديم على الوظائف متاح بدءاً من اليوم الاثنين، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع المديرية ولمدة 3 أيام.