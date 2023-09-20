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يتلطف فيه الجو ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه

اليوم.. بداية طالع الزبرة ثالث نجوم سهيل ومدته 13 يومًا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
اليوم.. بداية طالع الزبرة ثالث نجوم سهيل ومدته 13 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء بداية طالع الزبرة وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف عند العرب وعدد أيامه 13 يومًا.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الأرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر بتعامد الشمس ظاهريًا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.

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سمات الزبرة

وبين الحصيني أبرز سمات موسم الزبرة، حيث يبرد الجو ليلًا ويتلطف في أول النهار ويصبح حارًا نسبيًا في وسطه، وفي حال سقوط أمطار فإنها تكون غزيرة.

وأشار الحصيني إلى أن بداية الزبرة تشهد حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية وبعض دول الخليج مع احتمال أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى من المملكة.

وأضاف الحصيني أنه في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار حيث يمكن رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، كما يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان ويستمر غرس النخيل وزراعة الخضار، وهو ما يتطلب سقي المزروعات خاصة النخيل استعدادًا للثمرة المقبلة، بالإضافة إلى أنه يحدث فيه هجرة القماري.

وأفاد الحصيني بأنه خلال الزبرة ينصح بعدم النوم تحت أديم السماء ” يعني النوم في مكان مكشوف ” وتخفيف مؤشر البرودة في المكيف ليلا خوفاً من نزلات البرد، بالإضافة إلى ذلك يستعد البحارة فيه لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

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