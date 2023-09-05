اليوم .. تعليق تداول أسهم 3 شركات بسوق الأسهم

أعلنت تداول السعودية أنه نظراً لعدم التزام بعض الشركات أدناه بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

تعليق تداول أسهم 3 شركات

1. تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

2. يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء 4 أكتوبر 2023.

3. في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023.

الشركات التي لم يتم الإعلان عن قوائمها المالية:

نمو – السوق الموازية:

• الشركة الوطنية للبناء والتسويق

• شركة آفاق الغذاء

• شركة دار المركبة لتأجير السيارات