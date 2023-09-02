انبهار يوتيوبر بريطاني من أجواء الدوري السعودي للمحترفين

أعرب شاب بريطاني يعمل كصانع محتوى عبر قناته في ” اليوتيوب” عن انبهاره الشديد بأجواء الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد حضوره مباراة الهلال والاتحاد أمس في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.

رد فعل اليوتيوبر

وقال اليوتيوبر البريطاني في مقطع فيديو متداول: ” هذا الدوري الإنجليزي؟!، أجواء الدوري السعودي واحدة من أفضل الأشياء في العالم”.

ويشهد الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين متابعة العديد من الجماهير حول العالم، بجانب بث المباريات عبر العديد من القنوات العالمية، وفي مقدمتها؛ قناة CANAL+ الفرنسية، التي أعلنت عن فوزها بحقوق نقل البطولة لمدة موسمين داخل البلاد، بعد انتقال كريم بنزيما للاتحاد.

القنوات الناقلة لـ الدوري السعودي للمحترفين

كما تنقل مباريات دوري روشن، عبر العديد من المنصات الإعلامية مثل DAZN وقناة MAX SPORT البلغارية بجانب قناة SUPER SPORT الألبانية وقناة LA 7 الإيطالية.

وستقوم قناة BAND SPORTS البرازيلية بنقل منافسات الدوري السعودي لموسم، بجانب منصة CANAL GOAT التي ستنقل بعض المباريات في كل جولة عبر اليوتيوب، وستنقل قناة Prima Sport البطولة في رومانيا.

كما نقلت قناة Footballi . net الإيرانية فعاليات مباراة الهلال والاتحاد المثيرة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-3، كأول قناة إيرانية تنقل مباريات دوري روشن في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن اليوم يشهد ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباريات “الاتفاق ضد ضمك، الشباب ضد الخليج، التعاون ضد الوحدة، الفتح ضد الأهلي، الحزم ضد النصر”.