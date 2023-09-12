انتشال باحث أمريكي من داخل أعمق الكهوف في تركيا

أكد الاتحاد التركي لعلم الكهوف أن عمال الإنقاذ انتشلوا باحثاً أمريكياً يعاني من مرض خطير من ثالث أعمق كهف في تركيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن حوصر لأكثر من أسبوع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الباحث مارك ديكي جزءاً من فريق بحث دولي يستكشف كهوف موركا في جنوب تركيا عندما أصيب بنزيف في المعدة في 2 سبتمبر بينما كان على عمق 1250 متراً.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وذكر الاتحاد أن ديكي نُقل من الكهف في الساعة 00:37 من صباح (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي (21:37 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

فرق الإنقاذ تحتفل بانتشال باحث أميركي كان عالقاً لنحو 9 أيام داخل كهف عميق في #تركيا #العربية pic.twitter.com/tKo0sd3ODK — العربية (@AlArabiya) September 12, 2023

وأضاف الاتحاد “هكذا، انتهى جزء العملية المتعلق بالإنقاذ من الكهف بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا”.

نقل ديكي إلى المستشفى

وقالت الرابطة الأوروبية للإنقاذ في الكهوف إن الرجل نُقل من الكهف، وسيُنقل إلى المستشفى بعد إجراء تقييم طبي.

وأضافت أن العديد من رجال الإنقاذ ظلوا داخل الكهف لإزالة كميات كبيرة من الأحبال والمعدات المستخدمة خلال العملية.