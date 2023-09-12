ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات! كماليات الحياة طريق الإنسان للرّاحة والكسل انتشال باحث أمريكي من داخل أعمق الكهوف في تركيا 4 مزايا لتخطيط العمرة عبر منصة نسك انطلاق اكتتاب الأفراد بطرح “لومي للتأجير” 1.65 مليون سهم توضيح من حساب المواطن في حالة عدم نزول الدعم أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب في 5 مناطق انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.73 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 5 مناطق
أكد الاتحاد التركي لعلم الكهوف أن عمال الإنقاذ انتشلوا باحثاً أمريكياً يعاني من مرض خطير من ثالث أعمق كهف في تركيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن حوصر لأكثر من أسبوع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الباحث مارك ديكي جزءاً من فريق بحث دولي يستكشف كهوف موركا في جنوب تركيا عندما أصيب بنزيف في المعدة في 2 سبتمبر بينما كان على عمق 1250 متراً.
وذكر الاتحاد أن ديكي نُقل من الكهف في الساعة 00:37 من صباح (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي (21:37 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).
فرق الإنقاذ تحتفل بانتشال باحث أميركي كان عالقاً لنحو 9 أيام داخل كهف عميق في #تركيا #العربية pic.twitter.com/tKo0sd3ODK
— العربية (@AlArabiya) September 12, 2023
وأضاف الاتحاد “هكذا، انتهى جزء العملية المتعلق بالإنقاذ من الكهف بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا”.
وقالت الرابطة الأوروبية للإنقاذ في الكهوف إن الرجل نُقل من الكهف، وسيُنقل إلى المستشفى بعد إجراء تقييم طبي.
وأضافت أن العديد من رجال الإنقاذ ظلوا داخل الكهف لإزالة كميات كبيرة من الأحبال والمعدات المستخدمة خلال العملية.