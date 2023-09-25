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لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية الجديدة

انتهاء المهلة الممنوحة لمركبات نقل وسحب السيارات

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
انتهاء المهلة الممنوحة لمركبات نقل وسحب السيارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات، التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن المهلة التصحيحية هي للمركبات التي لديها بطاقة تشغيل سارية المفعول قبل 25 نوفمبر 2022.

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أهداف الهوية الجديدة

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

تفاصيل الهوية

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022م، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء لمدة عام للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في النشاط إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa)، وذلك للاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، فيما يمكن الرد على الاستفسارات أو تقديم الملاحظات التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد 19929.

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