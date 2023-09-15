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استغرقت مدة تطبيقه 3 أشهر

انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استغرقت مدة تطبيقه ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم الخميس 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م، وانتهاءً بهذا اليوم الجمعة 30 صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023م.

بيئة عمل صحية

جاء هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا

انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا

آلية التطبيق

وبلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام (95 %) , حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية -خلال فترة تطبيق القرار- على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من امتثال المنشآت في كافة مناطق المملكة بتطبيق القرار.

السلامة والصحة المهنية

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م, ضمن رؤية المملكة 2030م، بهدف تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة والوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

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