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استهدف سلامة العمال وتجنيبهم المخاطر الصحية

انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا
المواطن - فريق التحرير

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ينتهي يوم غد الجمعة 15 سبتمبر الجاري، قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ العمل به ابتداءً من يوم الخميس 15 يونيو الماضي.

وينص القرار على حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.

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زيادة الإنتاج وسلامة العمال

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

 

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