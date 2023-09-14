انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في الشرقية روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين أول قرار من المحكمة بحادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن ضوابط إيقاف الخدمات بعد بدء سريانها اليوم حكام مباراتي الدوري السعودي للمحترفين اليوم استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي كارثة درنة
ينتهي يوم غد الجمعة 15 سبتمبر الجاري، قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ العمل به ابتداءً من يوم الخميس 15 يونيو الماضي.
وينص القرار على حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.