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قبل اعتماد الهوية الجديدة

انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات، التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية المعتمدة.

الهوية الجديدة

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

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وكانت الهيئة قد أعلنت عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022م، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء لمدة عام للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

اللائحة المنظمة للنشاط

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في النشاط إلى زيارة موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك للاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، فيما يمكن الرد على الاستفسارات أو تقديم الملاحظات التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد 19929.

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