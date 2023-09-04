انخفاض أرباح كير الدولية إلى 1.3 مليون ريال بنسبة 80.5%

سجلت شركة كير الدولية صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول مقابل 6.6 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بانخفاض 80.5 %.

وأعلنت شركة كير الدولية اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو “6 أشهر”

إجمالي الربح التشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 7 ملايين ريال خلال الفترة الحالية مقابل 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 40.4% .

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 234.2 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 232.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 0.68 %.

انخفاض صافي الدخل

وسجلت شركة كير الدولية (كير) انخفاض قي صافي الدخل مقارنة في الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار -80.53 %.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى زيادة تكاليف المبيعات التي نتجت عن قيام الموردين برفع أسعار المواد نتيجة زيادة كلفة التمويل لديهم بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل للمشاريع القائمة وتأثرها بارتفاع معدلات السايبور كما أن شركة كير توسعت في أعمالها بالدخول في قطاعات أخرى ونتج عن ذلك حصولها على مشاريع جديدة والذي أدى إلى انخفاض في نسبة هامش ربح المشاريع للنصف الحالي.