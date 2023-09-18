انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات بنوك مركزية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشيلي عبدالله المعيوف يستعد للظهور الأول مع الاتحاد اليوم لوحات ترحيبية بـ النصر في شوارع طهران صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة ضبط 5 مخالفين أشعلوا النار في السودة السديس: حب الوطن واجب ديني والتسامح نهج بلادنا المباركة حريق يلتهم ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف في مختلف المجالات
افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على انخفاض طفيف، بعد مكاسب حققتها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، وفقاً لـ”رويترز”.
وتتجه الأنظار، هذا الأسبوع إلى البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مستعد للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.