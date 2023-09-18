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بعد مكاسب حققتها الأسبوع الماضي

انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات بنوك مركزية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات بنوك مركزية
المواطن - فريق التحرير

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افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على انخفاض طفيف، بعد مكاسب حققتها الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

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مؤشر ستوكس

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، وفقاً لـ”رويترز”.

البنوك العالمية

وتتجه الأنظار، هذا الأسبوع إلى البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مستعد للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

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