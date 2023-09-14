وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الموارد البشرية تعلن عن 37 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030 انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق الزلازل مقدمات لدخول الأرض مرحلة الغليان الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض مادة معدنية تشبه في هيكلها العظام الحقيقية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.24 ريال، أي ما يعادل نحو 61.40 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.06 ريال، أي ما يعادل نحو 56.28 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.46 ريال، أي ما يعادل نحو 53.72 دولار، وعيار 18 وصل 172.68 ريال، أي ما يعادل نحو 46.05 دولار