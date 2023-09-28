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عيار 24 بسعر 230.85 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.85 ريال، أي ما يعادل نحو 61.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.61 ريال، أي ما يعادل نحو 56.43 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.99 ريال، أي ما يعادل نحو 53.86 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.14، أي ما يعادل نحو 46.17 دولار.

 

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