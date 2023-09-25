انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.04 ريال، أي ما يعادل نحو 61.88 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.70 ريال، أي ما يعادل نحو 56.72 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.04 ريال، أي ما يعادل نحو 54.14 دولار، وعيار 18 وصل 174.03 ريال، أي ما يعادل نحو 46.41 دولار.