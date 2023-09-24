بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.06 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض ألعاب نارية تضيء سماء المدينة المنورة احتفالًا باليوم الوطني العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات الدفاع المدني: أمطار غزيرة وسيول توخوا الحذر مدني الخبر يخمد حريقًا في مركبة في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة طرح لوحات مميزة اليوم بمناسبة اليوم الوطني
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.06 ريال، أي ما يعادل نحو 61.88 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.73 ريال، أي ما يعادل نحو 56.73 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.06 ريال، أي ما يعادل نحو 54.15 دولار، وعيار 18 وصل 174.05 ريال، أي ما يعادل نحو 46.41 دولار