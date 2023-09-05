انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.16 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق تحديث بيانات الوكيل عبر منصة ناجز إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا أمطار متفاوتة وبرد مع آخر أيام الصيف طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.33 ريال، أي ما يعادل نحو 62.22 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.89 ريال، أي ما يعادل نحو 57.04 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.16 ريال، أي ما يعادل نحو 54.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.00، أي ما يعادل نحو 46.67 دولار.