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عيار 24 بسعر 233.78 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ204.5 ريال

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ204.5 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.78 ريال، أي ما يعادل نحو 62.34 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.30 ريال، أي ما يعادل نحو 57.15 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.55 ريال، أي ما يعادل نحو 54.55 دولار، وعيار 18 وصل 175.33 ريال، أي ما يعادل نحو 46.76 دولار

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