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عيار 21 بسعر 204.55 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 233.7 ريال

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 233.7 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.78 ريال، أي ما يعادل نحو 62.34 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.30 ريال، أي ما يعادل نحو 57.15 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.55 ريال، أي ما يعادل نحو 54.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.33، أي ما يعادل نحو 46.76 دولار.

 

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