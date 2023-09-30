وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق وظائف شاغرة لدى مركز زراعة الأعضاء وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.85 ريال، أي ما يعادل نحو 59.43 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.28 ريال، أي ما يعادل نحو 54.48 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 195.00 ريال، أي ما يعادل نحو 52.00 دولار، وعيار 18 وصل 167.14 ريال، أي ما يعادل نحو 44.57 دولار.