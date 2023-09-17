أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يترأس وفد السعودية باجتماعات الأمم المتحدة برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية..
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.98 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.65 ريال، أي ما يعادل نحو 56.71 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.98 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل 173.99 ريال، أي ما يعادل نحو 46.40 دولار.