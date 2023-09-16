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عيار 24 بسعر 231.98 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.98 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.65 ريال، أي ما يعادل نحو 56.71 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.98 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل 173.99 ريال، أي ما يعادل نحو 46.40 دولار.

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