محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.72 ريال، أي ما يعادل نحو 62.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.32 ريال، أي ما يعادل نحو 56.89 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.63 ريال، أي ما يعادل نحو 54.30 دولار، وعيار 18 وصل 174.54 ريال، أي ما يعادل نحو 46.54 دولار.