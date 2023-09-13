اختفاء ربع مدينة درنة وعدد القتلى يتجاوز الـ 5300 بين حزام الصين وممر الهند.. السعودية ترسم اقتصاد العالم انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.24 ريال شركة القدية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب على 5 مناطق طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر اليوم.. انطلاق قمة العلا العالمية للآثار بـ 4 محاور أرامكو السعودية تعلن فتح باب التوظيف المباشر لعام 2023 أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات 4 مناطق شكاوى من استهتار سائقي الشاحنات هربًا من ساهر والمرور يتفاعل
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.24 ريال، أي ما يعادل نحو 61.40 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.06 ريال، أي ما يعادل نحو56.28 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.46 ريال، أي ما يعادل نحو 53.72 دولار، وعيار 18 وصل 172.68 ريال، أي ما يعادل نحو 46.05 دولار