طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.72 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق اليوم.. بداية طالع الزبرة ثالث نجوم سهيل ومدته 13 يومًا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء فيتنام المدخل الاقتصادي الجديد للسعودية نحو دول جنوب شرق آسيا وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع وزيري الخارجية الإماراتي والأمريكي الخارجية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات حول السلام في اليمن مواطن يخسر 3.5 مليون ريال في مطعم أوكرانيا ترفض صفقة دبابات ألمانية تالفة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.72 ريال، أي ما يعادل نحو 62.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.32 ريال، أي ما يعادل نحو 56.89 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.63 ريال، أي ما يعادل نحو 54.30 دولار، وعيار 18 وصل 174.54 ريال، أي ما يعادل نحو 46.54 دولار.