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بعد أن مددت السعودية تخفيضات الإنتاج هذا الشهر

انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكدت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري، أنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن مددت السعودية تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، في حين أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي أكثر مما كان يعتقد في السابق.

مخزونات النفط العالمية

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط العالمية بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا في الربع الرابع من العام الجاري، بعد تمديد خفض السعودية الطوعي لإنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًّا، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية سبتمبر، إلا أنه تم تمديده حتى نهاية العام، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

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في غضون ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 50 ألف برميل يوميًّا ليصل إلى 1.81 مليون برميل يوميًّا.

الطلب على النفط

وخفضت وكالة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 250 ألف برميل يوميًّا إلى 1.36 مليون برميل يوميًّا. وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن انخفاض مخزونات النفط العالمية من شأنه أن يرفع سعر عقد خام برنت القياسي الدولي إلى متوسط 93 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع، بينما كانت سجلت متوسط سعر 86 دولارًا في أغسطس.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع برنت إلى متوسط 87 دولارًا بحلول النصف الثاني من 2024 مع ارتفاع المخزونات. وقال جو ديكاروليس، مدير إدارة معلومات الطاقة، في بيان: “إن ارتفاع أسعار النفط إلى جانب الظروف الاقتصادية غير المؤكدة يمكن أن يقلل الطلب العالمي على المنتجات البترولية حتى عام 2024”.

ارتفاع إنتاج النفط

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بمقدار 870 ألف برميل يوميًا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 12.78 مليون برميل، ارتفاعًا من توقعات الشهر الماضي بزيادة قدرها 850 ألف برميل يوميًّا. وفي 2024، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 380 ألف برميل يوميًّا، محققًا بذلك ارتفاعًا عن 13.16 مليون برميل يوميًّا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا، بعد أن كان 20.1 مليون برميل يوميًّا في عام 2023، وهو أقل من التوقعات السابقة.

وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا، وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لاستهلاك البنزين في الولايات المتحدة في 2024 بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا، محققة ارتفاعًا بذلك 8.7 مليون برميل يوميًّا.

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