انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار
وثق مقطع فيديو انسيابية الحركة المرورية في تقاطع شارع العليا مع شارع التحلية في الرياض بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي شملت تنظيم الأرصفة والمداخل والمخارج.
وعرضت قناة “العربية” مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة “إكس” يوثق انسيابية الحركة المرورية بتقنية التايم لابس، حيث ظهرت السيارات تتنقل بسهولة ويسر.
يذكر أن أعمال الصيانة التي أجرتها أمانة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
شاهد انسيابية الحركة المرورية في تقاطع شارع العليا مع شارع التحلية في #الرياض بعد نهاية أعمال الصيانة التي شملت تنظيم الأرصفة والمداخل والمخارج
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/eKWKXmax1D
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2023