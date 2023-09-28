انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض

وثق مقطع فيديو انسيابية الحركة المرورية في تقاطع شارع العليا مع شارع التحلية في الرياض بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي شملت تنظيم الأرصفة والمداخل والمخارج.

وعرضت قناة “العربية” مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة “إكس” يوثق انسيابية الحركة المرورية بتقنية التايم لابس، حيث ظهرت السيارات تتنقل بسهولة ويسر.

يذكر أن أعمال الصيانة التي أجرتها أمانة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.