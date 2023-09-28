Icon

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض Icon شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 Icon البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي Icon تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة Icon صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد انتهاء أعمال الصيانة

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو انسيابية الحركة المرورية في تقاطع شارع العليا مع شارع التحلية في الرياض بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي شملت تنظيم الأرصفة والمداخل والمخارج.

وعرضت قناة “العربية” مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة “إكس” يوثق انسيابية الحركة المرورية بتقنية التايم لابس، حيث ظهرت السيارات تتنقل بسهولة ويسر.

قد يهمّك أيضاً
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية

مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية

مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية

يذكر أن أعمال الصيانة التي أجرتها أمانة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية  لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم