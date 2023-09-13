انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال

أسماك البيرانا تفترس رجلًا سقط بنهر الأمازون هجان يشعل حماس الجمهور في العرض العالمي الأول بمهرجان تورنتو ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا ثلث سكان العالم بدون إنترنت الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي مباراة الحزم تُقدم موعد انتخابات الشباب 24 ساعة ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجبل ينشطر إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال.
وبحسب الفيديو المتداول، انشق الجبل إلى نصفين جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلّف آلاف الضحايا بين السكان.
وتواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقًا لإحصائيات غير نهائية.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزال المغرب، وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، بحسب الهيئة، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن، بحسب قوله.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب، من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفًا من الهزات الارتدادية.
وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.