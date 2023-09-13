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بلغت شدته 7 درجات

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجبل ينشطر إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال.

انشطار الجبل

وبحسب الفيديو المتداول، انشق الجبل إلى نصفين جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلّف آلاف الضحايا بين السكان.

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وتواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقًا لإحصائيات غير نهائية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.

من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزال المغرب، وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، بحسب الهيئة، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن، بحسب قوله.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب، من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفًا من الهزات الارتدادية.

وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.

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