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أصيبت امرأة في الحادث

انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة خروج قطار عن مساره وإصابة امرأة في حادث غريب وقع في الهند.

حادث قطار

وبحسب الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، أدى الانشغال بالهاتف إلى وقوع كارثة، حيث صعد قطار متوقف على المنصة في محطة ماثورا جانكشن للسكك الحديدية، في ماثورا بولاية أوتار براديش الهندية مما أدى إلى إجراء تحقيق رفيع المستوى. وأصيبت امرأة في الحادث.

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ويظهر الفيديو أحد موظفي السكك الحديدية ويُدعى ساشين وهو يدخل حجرة المحرك بعد نزول جميع الركاب من القطار، وشوهد ساشين وهو يتحدث إلى شخص ما في مكالمة فيديو، بينما يضع حقيبته على دواسة الوقود وينشغل بهاتفه مرة أخرى. وبسبب ضغط الحقيبة، تنتقل دواسة الوقود إلى الوضع الأمامي مما يدفع القطار نحو المنصة.

وأكد مدير قسم السكك الحديدية، تيج براكاش أغراوال، أنه تم إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم ساشين، عن العمل، وصدرت أوامر بإجراء تحقيق رفيع المستوى للتأكد من السبب الدقيق للحادث.

كما يتم التحقيق فيما إذا كان ساشين، الذي دخل المقصورة للحصول على المفاتيح، كان في حالة سكر في ذلك الوقت.

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