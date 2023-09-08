انطلاقة آخر 10 مدربين دائمين للأخضر تُحفز مانشيني

يستعد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض أول مباراة رسمية مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ويطمح لبدء مشواره بتحقيق نتيجة إيجابية.

السعودية ضد كوستاريكا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد كوستاريكا وديًا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويخوض الأخضر بقيادة مانشيني معسكرًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

مانشيني يطمح للفوز

ويأمل مانشيني لتحقيق انطلاقة قوية، خاصة أن آخر 10 مدربين دائمين لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ لم يتعرضوا إلى الخسارة في بداياتهم معه، ما يُحفز المدرب الإيطالي لإطالة هذه السلسلة.

ويُعد الأرجنتيني جابرييل كالديرون آخر مدرب دائم للأخضر خسر مباراته الأولى، حيث بدأ مشواره مع السعودية بالخسارة ضد الكويت بهدفين مقابل هدف، يوم 11 ديسمبر عام 2004، ضمن منافسات كأس الخليج في قطر.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا مع مانشيني، حيث وقع على عقد لتدريب الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، ويُعد معسكر نيوكاسل هو بداية مشواره.