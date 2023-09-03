انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الجولات الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

تألق ساديو ماني مع النصر

ونجح ساديو ماني في تسجيل 5 أهداف مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث افتتح سجله التهديفي في الجولة الأولى ضد الاتفاق، وغاب عن هز شباك التعاون، قبل أن يحرز ثنائية أمام الفتح، وهدفًا في مباراتي الشباب والحزم.

وتُعد هذه الحصيلة التهديفية هي الأفضل في مسيرة ساديو ماني، ولم يحققها سوى في موسم واحد فقط بالدوريات، وكانت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في موسم 2020\ 2021، عندما سجل 4 أهداف في أول 4 مباريات.

كما ساهم ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الفتح، الشباب والحزم، بعد خسارته في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وقدم أداء هجوميًا مميزًا، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا، واهتزت شباكه 5 مرات.