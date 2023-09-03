Icon

انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر Icon جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول Icon تشكيل قمة آرسنال ضد مانشستر يونايتد المتوقع Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات بمكة المكرمة Icon صورة السفينة وسط صحراء أرال فوتوشوب Icon إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا Icon مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح Icon رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود Icon بدء مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة الأعمال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تسجيله لـ5 أهداف بالدوري

انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الجولات الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

تألق ساديو ماني مع النصر

ونجح ساديو ماني في تسجيل 5 أهداف مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث افتتح سجله التهديفي في الجولة الأولى ضد الاتفاق، وغاب عن هز شباك التعاون، قبل أن يحرز ثنائية أمام الفتح، وهدفًا في مباراتي الشباب والحزم.

قد يهمّك أيضاً
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها

لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن

لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن

ساديو ماني في مباراة النصر والاتفاق
ساديو – المصدر @AlNassrFC

وتُعد هذه الحصيلة التهديفية هي الأفضل في مسيرة ساديو ماني، ولم يحققها سوى في موسم واحد فقط بالدوريات، وكانت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في موسم 2020\ 2021، عندما سجل 4 أهداف في أول 4 مباريات.

كما ساهم ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

ساديو ماني
ساديو – المصدر spl

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الفتح، الشباب والحزم، بعد خسارته في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وقدم أداء هجوميًا مميزًا، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا، واهتزت شباكه 5 مرات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم