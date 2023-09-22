انطلاقة مميزة لـ مالكوم مع الهلال

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خطف النجم البرازيلي مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع بطولات الموسم الحالي، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوفه.
وسجل مالكوم صاحب الـ26 عامًا، حضورًا في جميع مباريات الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث شارك في 7 مباريات بشكل أساسي، بمعدل 591 دقيقة، وتم استبداله 4 مرات.
وساهم النجم البرازيلي في تسجيل 8 أهداف بدوري روشن السعودي، حيث أحرز 6 أهداف، بمعدل هدف كل 98.5 دقيقة، وقدم تمريرتين حاسمتين، وقام بـ11 تسديدة على المرمى بدقة بلغت 61.1%، وصنع 13 فرصة.
وقام مالكوم بـ212 تمريرة ناجحة بمعدل وصل إلى 85.8%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 83.4%، ولديه 8 مراوغات ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
كما ساهم مالكوم في تسجيل 3 أهداف مع الهلال في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، حيث نجح في هز شباك الاتحاد، وأحرز هدفًا أمام الشباب، وقدم تمريرة حاسمة خلال المواجهة النهائية ضد النصر.
على الجانب الآخر، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادله أمام ضمك بالأمس في الجولة السابعة، لينفرد الاتحاد بالصدارة بعد فوزه على الفتح.