انطلاق أولى رحلات حافلات الطائف في 9 مسارات

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أكد متحدث هيئة النقل، صالح الزويد، بدء انطلاق أولى رحلات خدمات النقل الترددي والنقل العام بمعدل 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان والزوار والسياح وسكان محافظة الطائف.
وأوضح الزويد خلال حديثه مع ” قناة الإخبارية” أهمية المشروع الذي سيوفر خيارات تنقل متعددة من خلال 9 مسارات لنقل السكان والزوار من مناطق مختلفة بالمحافظة.
وأشار الزويد إلى أن الطاقة الاستيعابية للمشروع 2 مليون راكب سنويًا من خلال 58 حافلة ستجوب أرجاء المحافظة بداية من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، لافتًا إلى وجود 116 سائق مدرب يقدمون هذه الخدمة، والتي تأتي ضمن مشاريع حافلات الهيئة العامة للنقل.
فيديو | "مشروع حافلات الطائف بـ 9 مسارات"
متحدث هيئة النقل صالح الزويد: بدء انطلاق أولى رحلات خدمات النقل الترددي والنقل العام بمعدل 18 ساعة يوميا لخدمة السكان والزوار والسياح#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/DiNbc4sx64
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023