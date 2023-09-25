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تستمر الفعاليات حتى يوم الخميس المقبل

انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 في جميع المدارس

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 في جميع المدارس
المواطن - فريق التحرير

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بدأت احتفالات اليوم الوطني الـ93 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة في جميع المدارس، تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وذلك من خلال تنفيذها في جميع المراحل التعليمية للطلاب والطالبات.

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أنشطة وبرامج متنوعة

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تعكس الروح الوطنية العالية، وتشجع الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الوطنية.

وشملت هذه الفعاليات المسابقات والألعاب الترفيهية، والعروض الثقافية والفنية، والمعارض الحكومية والخدمية.

استمرار الفعاليات

وتستمر فعاليات الاحتفالات حتى يوم الخميس القادم، حيث يتم تنظيم فعاليات يومية تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتعريفهم بالقيم والمبادئ التي تميز المملكة العربية السعودية.

 

 

 

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