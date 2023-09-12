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انطلاق اكتتاب الأفراد بطرح “لومي للتأجير” 1.65 مليون سهم

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
انطلاق اكتتاب الأفراد بطرح “لومي للتأجير” 1.65 مليون سهم
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، ولمدة يوم واحد، اكتتاب الأفراد في طرح شركة لومي لتأجير السيارات بسوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تخصيص 1.65 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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الجهات المستلمة للاكتتاب

وكشفت الشركة عن الجهات المستلمة للاكتتاب وهي بنوك الرياض والأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 10 أسهم، والحد الأقصى 250 ألف سهم.

تحديد سعر الطرح

وتحدد سعر طرح “لومي” وهي واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، عند 66 ريالا للسهم مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال من خلال بيع 16.5 مليون سهم توازي 30% من الأسهم المصدرة لرأس المال، وسيتم التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 21 من سبتمبر الجاري.

وأكملت الشركة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكانت الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولومي مملوكة بالكامل لشركة سيرا وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية تبلغ حوالي 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

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