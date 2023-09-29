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بمشاركة 532 رأسًا

انطلاق النسخة 12 لبطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الثلاثاء

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
انطلاق النسخة 12 لبطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الثلاثاء
المواطن - واس

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تنطلق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية عشرة خلال الفترة 3- 7 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بمشاركة 532 رأساً تعود لـ 271 مالكًا.

4 أشواط

وتفتتح البطولة يوم الثلاثاء بفئة المهرات المواليد في 4 أشواط (أ، ب، ج، د) تليها فئة الأمهار المواليد (أ)، وتستأنف المنافسات يوم الأربعاء بفئة الأمهار المواليد بشوطي (ب، ج) يتبعها الفئة الأولى المخصصة للمهرات عمر السنة في ثلاثة أشواط (أ، ب، ج) ويرحل الشوط الرابع (د) من ذات الفئة ليوم الخميس والذي يقام فيه أيضاً الفئة الثانية للمهرات عمر السنتين المكونة من شوطين (أ، ب) والفئة الثالثة لمهرات عمر 3 سنوات من شوط واحد، والفئة الرابعة أفراس من 4 إلى 6 سنوات في شوطين (أ، ب) وتنتهي فعاليات الخميس بالفئة الخامسة لأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات، وتتواصل المنافسات يوم الجمعة بالفئة السادسة لأفراس عمر 10 سنوات فما فوق تليها الفئة السابعة لأمهار عمر السنة في شوطين (أ، ب) والفئة الثامنة لأمهار عمر السنتين والفئة التاسعة لأمهار عمر 3 سنوات والفئة العاشرة لفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات، والفئة الحادية عشرة لفحول من عمر 7 إلى 9 سنوات، وأخيراً الفئة الثانية عشر لفحول من 10 سنوات وما فوق.

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وتختتم البطولة يوم السبت الذي يشهد إقامة 4 بطولات خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ يشارك فيه 30 رأساً من الخيل (مهرات، أمهار، أفراس، فحول) و8 بطولات آخرى لخيول الإيكاهو (مهرات مواليد، أمهار مواليد، مهرات عمر السنة، أمهار عمر السنة، مهرات عمر 2 و3 سنوات، أمهار عمر 2 و3 سنوات، بطولة الأفراس، بطولة الفحول).

أقوى النسخ

من جانبه أكد مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل على أهمية البطولة التي تعد أهم بطولات البرنامج السنوي لبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة التي تبرز قوة ووفرة الإنتاج المحلي.

وأضاف: “تُعد نسخة هذا العام من بطولة الإنتاج المحلي من أقوى النسخ على الإطلاق نظراً للعدد الكبير المشارك في البطولة وهذا دليل على تطور الملاك السعوديين في إنتاج خيول الجمال، وبلا شك البطولة هي المحك الحقيقي الذي يبحث عنه الملاك لمعرفة قوة الإنتاج وتقارب مستوياته من خلال تقييم الحكام للخيول المشاركة في ميدان البطولة”.

وأوضح المقبل أن البطولة تقام على مدار 5 أيام نظراً لعدد الخيل ولإعطاء الحكام والملاك الوقت الكافي لمشاهدة الإنتاج المحلي خلال عرضها في الأشواط المخصصة لها”.

ونوه المقبل بأن المنافسات تخضع لأنظمة منظمة الإيكاهو المعمول بها في دول العالم الأعضاء في المنظمة المعنية ببطولات جمال الخيل العربية متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

 

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