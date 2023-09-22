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انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الاتحاد السعودي للفروسية، لبدء منافسات الموسم الرياضي الحالي اليوم، حيث تنطلق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز.

اتحاد الفروسية يفتتح الموسم

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن انطلاق موسمه ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز المقرر إقامتها، يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتزامن مع احتفالات السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ93.

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بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
جانب من الاستعدادات للبطولة – المصدر @SAEFederation

بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

وحفز الاتحاد السعودي للفروسية الجماهير لحضور بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من تجهيزات الميدان والفرسان، وأكد أن الدخول سيكون بالمجان.

بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
جانب من الاستعدادات للبطولة – المصدر @SAEFederation

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة، حيث ستكون أولى الأشواط في اليوم الأول مخصصة للفرسان المبتدئين على ارتفاع 60-80 سم، ثم شوط آخر للفرسان أقل من 14 عامًا على ارتفاع 60-80 سم.

وستكون انطلاقة اليوم الثاني من البطولة مع شوط مفتوح على ارتفاع 120-125، ثم شوط آخر مفتوح على ارتفاع 105-110، على أن تُختتم المنافسات بشوط كأس اليوم الوطني على ارتفاع 130-135.

بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
جانب من الاستعدادات للبطولة – المصدر @SAEFederation

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