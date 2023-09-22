انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

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يستعد الاتحاد السعودي للفروسية، لبدء منافسات الموسم الرياضي الحالي اليوم، حيث تنطلق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز.
وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن انطلاق موسمه ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز المقرر إقامتها، يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتزامن مع احتفالات السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ93.
وحفز الاتحاد السعودي للفروسية الجماهير لحضور بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من تجهيزات الميدان والفرسان، وأكد أن الدخول سيكون بالمجان.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة، حيث ستكون أولى الأشواط في اليوم الأول مخصصة للفرسان المبتدئين على ارتفاع 60-80 سم، ثم شوط آخر للفرسان أقل من 14 عامًا على ارتفاع 60-80 سم.
وستكون انطلاقة اليوم الثاني من البطولة مع شوط مفتوح على ارتفاع 120-125، ثم شوط آخر مفتوح على ارتفاع 105-110، على أن تُختتم المنافسات بشوط كأس اليوم الوطني على ارتفاع 130-135.