انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030 ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر
انطلقت في مدينة سوميور الفرنسية؛ اليوم الخميس، فعاليات تمرين “أسد الجنوب 4” بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية.
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بمنصة “إكس” أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية وصنع القرار العسكري.
في مدينة سوميور الفرنسية؛ انطلاق تمرين «أسد الجنوب 4» بين #القوات_البرية ونظيرتها الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية وصنع القرار العسكري. pic.twitter.com/cYlUKtNuRs
— وزارة الدفاع (@modgovksa) September 21, 2023