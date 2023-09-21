انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا

انطلقت في مدينة سوميور الفرنسية؛ اليوم الخميس، فعاليات تمرين “أسد الجنوب 4” بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بمنصة “إكس” أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية وصنع القرار العسكري.