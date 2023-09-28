انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات

تنطلق منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية، أبرزها قمة الهلال والشباب.

موعد مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات غدًا عند الساعة السادسة مساء في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث يلعب الطائي ضد النصر على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على الحزم، ويُلاقي الفيحاء نظيره الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتُختتم مواجهات الغد في الدوري، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثامنة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.

ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود والرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.