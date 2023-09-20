انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا

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تنطلق منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ5 مواجهات، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.
وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه بتسمية الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والجولة السادسة من دوري يلو بجولة نحلم ونحقق، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.
ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي، عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويلعب الاتفاق ضد الطائي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وتُقام مواجهتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الشباب ضد الحزم على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفتح على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وجاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.
ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.