انطلاق فعاليات اليوم الوطني بحي السفارات في الرياض

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين في حي السفارات بالعاصمة الرياض؛ ابتهاجًا وفخرًا وفرحًا بذكرى توحيد المملكة.

إقبال كبير

وأظهرت لقطات رصدتها قناة العربية، الإقبال الكبير على الحي من قبل المواطنين بإطلالات وطنية تراثية يغلب عليها اللون الأخضر، كما توشحت المحلات بعلم التوحيد علم المملكة العربية السعودية.

فعاليات متنوعة

وتشهد الرياض فعاليات وبرامج متنوعة في عدة مواقع للاحتفال باليوم الوطني، والتي تنطلق من اليوم وتستمر حتى يوم 24 سبتمبر.

وسيشهد اليوم الوطني 93 العديد من الفعاليات والعروض البحرية والجوية الرائعة، مما يجعل هذا الاحتفال مميزًا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجواء الفرح والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.